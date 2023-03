Dopo l'annuncio delle nomination di martedì 24 gennaio 2023, domenica 12 marzo al Dolby Theatre di Hollywood si è tenuta l'edizione 2023 degli Oscar, la 95.esima, trasmessa negli Usa dalla ABC.

Il film "Everything everywhere all at once" era il favorito della serata con 11 nomination e, rispetto a quanto accaduto in altre occasioni, ha fatto man bassa dei riconoscimenti più ambiti.

Oltre a quello di miglior film, ha ricevuto l'oscar per la miglior attrice (Michelle Yeoh), il miglior regista (Daniel Kwan), la migliore sceneggiatura originale (Daniel Schenert), il miglior editing e i migliori attori non protagonisti: Jamie Lee Curtis per il ruolo femminile e Ke Huy Quan per quello maschile.

La Curtis ha dedicato il premio ai genitori, i due attori Tony Curtis e Janet Leigh, mentre un commosso Ke Huy Quan ha detto che gli sembrava di vivere in un film, ritenendo impossibile quanto gli è accaduto, ricordando le sue origini: fuggito in barca da bambino da una Saigon in fiamme e finito per un anno in un campo profughi. Da bambino aveva recitato in Indiana Jones e il Tempio della Paura, ma poi una volta cresciuto non aveva finora più trovato un ruolo. Dopo il premio sono arrivate anche le congratulazioni e l'abbraccio con Harrison Ford.

Alla pagina www.oscars.org/oscars/ceremonies/2023 è disponibile l'elenco dei vincitori e di coloro che, per ogni categoria, avevano ricevuto una nomina.