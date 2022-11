Massimiliano Padula, sociologo della Pontificia Università Lateranense interviene sul caso di Cristina Scuccia dalle pagine di Avvenire, analizzando il caso dalla sua prospettiva, larvatamente di parte…

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati, il caso di Suor Cristina non potrebbe essere considerato solo il caso di uscita dalla vita religiosa… Dietro una scelta di vita esistono sempre sogni e speranze di attualità.

Spesso la formazione religiosa si scontra con le giuste attese di crescita e maturazione umana.

Mai giudicare, come fa Padula, dall’alto di un prestigiosa cattedra universitaria… La vita ha altri maestri… e sta solo a Dio giudicare.

Spesso anche la scelta di preti sposati è stata oggetto di analisi superficiali e di “rito”… L’amore per la vita non è mai in contrasto con l’amore verso Dio.







Per maggiori informazioni: [email protected]

Fonte: sacerdotisposati.altervista.org/su-suor-cristina-interviene-padula-su-avvenire-ma-la-vita-e-unaltra-storia/