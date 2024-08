Dal 10 al 17 agosto, il mondo del cinema non si è fermato un attimo. Sono stati annunciati nuovi progetti, confermati cast stellari e rivelate le prime immagini da set.

Tra i titoli più attesi, spiccano: il possibile sequel di "Edge of Tomorrow" con Tom Cruise e il thriller psicologico "The Woman in the Yard", ma non solo: anche l'horror, il dramma e la commedia hanno avuto il loro spazio.

Da quelli completati come l’horror della Lionsgate Never Let Go con Halle Berry, la dark romance Strange Darling con Willa Fitzgerald, Kyle Gallner, Barbara Hershey, il film paranormale Here After con Connie Britton, il dramedy Goodrich con Michael Keaton, Mila Kunis e Andie MacDowell, a quelli in produzione come il thriller di Bryan Fuller Dust Bunny con Sigourney Weaver e Mads Mikkelsen, fino agli sfortunati shutdown (tra cui Bounce con Will Smith la cui produzione è stata interrotta).