Dopo la gara vittoriosa di Silverstone, Lewis Hamilton sul proprio account social ha ricordato che quanto accaduto

"è un promemoria dei pericoli di questo sport. Faccio i miei migliori auguri a Max che è un concorrente incredibile. Sono felice di sentire che stia bene. Correrò sempre al massimo, ma sempre lealmente. La mia squadra ha mostrato grinta e perseveranza. È stato un sogno vincere davanti al pubblico di casa".

Chissà se l'essere stato ritenuto responsabile dell'incidente a Verstappen o se anche il post sopra riportato abbia contribuito allo scopo... resta il fatto che il pilota inglese dopo aver vinto il GP di Gran Bretagna è stato fatto oggetto di numerose offese di stampo razzista sui social media.

E non è neppure da escludere che a causare a tali offese abbia contribuito indirettamente anche lo stesso Verstappen, dopo aver definito il comportamento di Hamilton "irrispettoso" e "antisportivo" per aver celebrato la vittoria mentre lui era in ospedale, anche se solo per escludere qualsiasi problema dopo l'incidente subito e non per esser rimasto ferito.

Ma le offese sono state numerose e considerando l'impegno contro il razzismo da parte del pilota della Mercedes, la risposta del team (e della FIA) è stata pronta e decisa anticipando di voler andare a fondo di quanto accaduto, pretendendo inchieste e condanne esemplari per i responsabili degli insulti razzisti.

Opinion and rivalry are central to our sport. But there is absolutely no place for racism or discriminatory abuse



We will work to hold anyone promoting such views to account. We urge people to show respect and basic humanity; and to report any examples below those standards https://t.co/8DJVC1hOco