Mercoledì sono arrivati a 12.462, in Italia, i contagi da coronavirus, 2.300 in più rispetto a martedì, quando però non erano stati riportati i dati della Lombardia, la regione maggiormente colpita.

Le persone attualmente contagiate sono invece 10.590, mentre quelle guarite sono 1.045.



I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.838, in terapia intensiva 1.028, mentre 3.724 sono le persone che si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti, infine, sono arrivati a 827, quasi il 7% dei contagiati: un dato enorme rispetto a da ltri Paesi, ma spiegabile con il fatto che in Italia la causa di decesso dei pazienti terminali malati di tumore sembra essere sempre attribuita alla Covid-19, nel caso questi siano risultati positivi al test.

Questa la ripartizione per regione dei dati sopra elencati:



Una nota di "colore". Nonostante ministri e medici continuino ad annunciare agli italiani di fare attenzione alle notizie false sul coronavirus, l'Ansa, almeno da un paio di giorni continua a definire "tutte" le persone contagiate da coronavirus come "malate".

Pertanto, oggi il numero di quelle ancora contagiate (10.590) è diventato per la principale agenzia di stampa italiana, il numero totale dei malati. Non è così, almeno 3.724, per ora, stanno bene.