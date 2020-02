Con 22 voti dei 49 espressi, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, si è aggiudicato il premio Panchina d'Oro per la stagione 2018-2019.

Secondo classificato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, con 13 voti, mentre l'ex Juventus, Massimiliano Allegri, questa volta si è piazzato solo terzo con 6 preferenze, mentre era stato vincitore delle ultime due edizioni.

Il premio è stato consegnato all'allenatore dell'Atalanta durante una a cerimonia ufficiale che ha avuto luogo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. La scorsa stagione l'Atalanta si è aggiudicata il terzo posto nel campionato di Serie A e la qualificazione alla UEFA Champions League.







Questa la dichiarazione con cui Gasperini ha commentato il riconoscimento ricevuto: «È un grande orgoglio vincere un premio così prestigioso. Dietro questa stagione straordinaria dell’Atalanta, c’è il lavoro di tante persone, dei miei collaboratori, dei giocatori, della Società, in primis del presidente Percassi che ci ha messo nella condizione per poter lavorare al meglio. E poi direi anche di tutta la città di Bergamo che in questo momento rappresenta un esempio molto bello, entusiasta e civile, di come si segue il calcio. Questo è il premio di tutti. Ci auguriamo di continuare così anche in futuro perché il calcio ha bisogno anche di esempi come quello di Bergamo, con il settore giovanile, il senso di appartenenza, il legame profondo con la propria cultura e le proprie radici».

Tra i premiati, anche il tecnico del Lecce Fabio Liverani che ha vinto la Panchina d’Argento 2018/19 per aver riportato in Serie A il Lecce.