A 40 anni dalla morte di Aldo Moro due appuntamenti in prima serata su Rai1

A quaranta anni dalla morte di Aldo Moro, martedì 8 maggio, due appuntamenti in prima serata su Rai1.

Alle 20:30 Luca Zingaretti interpreta "55 giorni. L'Italia senza Moro" tratto dal testo di Stefano Massini.

Per l'occasione la Renault 4 originale dove fu trovato il corpo di Aldo Moro è stata riportata in Via Caetani.

Alle 21:25appuntamento con "Aldo Moro - Il professore", una docufiction con Sergio Castellitto e Valentina Romani, insieme a Andrea Arcangeli, Sara Cardinaletti, Filippo Tirabassi, Pierluigi Corallo, Giacomo Mattia, Andrea Vasone.