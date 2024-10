Nei prossimi giorni ci saranno diversi appuntamenti importanti per gli investitori, a cominciare dalle numerosi trimestrali in uscita (calibri come Tesla, Coca Cola, GM, ecc).

Sul fronte dei dati macroeconomici, ci saranno molti rilasci tanto in Europa quanto negli Stati Uniti.

Occhio inoltre alla decisione di politica monetaria della Bank of Canada, che dovrebbe tagliare ancora una volta i tassi di interesse, visto il continuo calo dell'inflazione.