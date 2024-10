Domenica 27 ottobre 2024, alle ore 20:30, Matera si appresta ad accogliere un evento unico per gli appassionati di musica e cultura degli anni '70.

Gianfranco Caliendo, ex frontman dello storico gruppo Il Giardino dei Semplici, sarà protagonista di un talk musicale coinvolgente presso l'Auditorium Maria Madre della Chiesa, in Via dei Dauni.

Con oltre 50 anni di carriera alle spalle, Caliendo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato un'epoca e gli aneddoti di una carriera che ha lasciato un segno profondo nel panorama pop italiano.

Il ritorno di un'icona: Gianfranco Caliendo e la magia degli anni '70

Con oltre 4 milioni di dischi venduti, 14 album pubblicati e più di 2000 concerti tenuti in tutta Italia, Gianfranco Caliendo è stato la voce e il volto di una delle band più amate del panorama musicale italiano.

Fondatore e frontman de Il Giardino dei Semplici, dal 1974 al 2012, Caliendo ha interpretato e composto successi indimenticabili, come "M'innamorai", "Tu, ca nun chiagne", e molti altri, che hanno fatto sognare intere generazioni.

L’evento a Matera rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono rivivere l’atmosfera degli anni ‘70 e conoscere da vicino un artista che ha contribuito a plasmare la colonna sonora di quel decennio.

Durante la serata, condotta dall’autrice televisiva Roberta Bellini, Caliendo non solo eseguirà alcuni dei brani più amati, ma racconterà anche storie e aneddoti inediti che hanno caratterizzato il suo lungo percorso artistico.

Il talk sarà interattivo, permettendo al pubblico di partecipare attivamente e di interagire con l’artista, ponendo domande e condividendo emozioni.

La conduzione di Bellini, con la sua sensibilità e il suo talento nel creare connessioni con gli ospiti, garantirà un evento dinamico e ricco di contenuti, che saprà coinvolgere non solo i fan di lunga data, ma anche chi si avvicina per la prima volta a questa icona della musica pop italiana.

Un evento promosso dal Centro Sociale New Valentin: aggregazione e cultura

L’iniziativa è promossa dal Centro Sociale New Valentin, una realtà no-profit che, da oltre due anni, si impegna a creare occasioni di socializzazione e aggregazione per la comunità di Matera.

Nato sulle ceneri di situazioni precedenti, il centro ha come unico obiettivo quello di offrire uno spazio sicuro e inclusivo, dove le persone possano ritrovarsi e condividere esperienze culturali e sociali, specialmente dopo i lunghi periodi di isolamento causati dalla pandemia.

Il socio-organizzatore Ivan Aresta ha sottolineato quanto questo evento rappresenti non solo un'opportunità culturale, ma anche un importante momento di condivisione per la comunità: "Il nostro centro è diventato una vera e propria famiglia", afferma Aresta, "Abbiamo creato un luogo dove le persone possono incontrarsi, scambiare idee e trascorrere del tempo insieme, contrastando la solitudine e la chiusura che abbiamo vissuto durante la quarantena".

L'evento con Gianfranco Caliendo si inserisce perfettamente in questa filosofia, offrendo non solo una serata di grande musica, ma anche un'occasione per stare insieme e condividere emozioni.

Un’opportunità per Matera: ingresso libero e coinvolgimento della cittadinanza

Matera, città ricca di storia e cultura, avrà l’opportunità di ospitare un artista che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più belle della musica italiana.

L'ingresso all'evento è libero, un invito aperto a tutta la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi trasportare dalle note e dalle parole di Gianfranco Caliendo.

La serata si preannuncia come un momento di grande partecipazione, non solo per i fan di Caliendo, ma anche per chiunque voglia scoprire o riscoprire le sonorità e i racconti di un'epoca affascinante come quella degli anni ‘70. La musica, in questo contesto, diventa veicolo di condivisione e memoria, un filo conduttore che unisce generazioni diverse in un’unica emozione.

Non mancate dunque all’appuntamento del 27 ottobre 2024: sarà una serata di grande musica, ricordi e interazioni, capace di farvi rivivere la magia di un tempo in cui la musica sapeva emozionare e unire.

Per informazioni e interviste:

Centro Sociale New Valentin

Contatti: Tel. 3887915602

Email: [email protected]