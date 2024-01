di Davide Romano, giornalista - San Felice da Cantalice, un frate cappuccino del XVI secolo, può essere considerato meno conosciuto rispetto ad alcuni dei suoi contemporanei celebri. Nato a Cantalice, in Italia, nel 1515 con il nome di Felice Porri, divenne un esempio straordinario di umiltà e santità.

La vita di San Felice fu caratterizzata da una profonda devozione e semplicità. Scelse la vita religiosa come frate cappuccino e trascorse gran parte della sua vita in preghiera e adorazione, dedicandosi all'adorazione del Santissimo Sacramento. La sua umiltà e servizio agli altri furono notevoli, anche se non svolse incarichi di grande rilievo all'interno dell'ordine.

Ciò che distingue San Felice è la sua vocazione alla vita contemplativa. Preferiva ritirarsi in preghiera silenziosa piuttosto che cercare l'attenzione o ricoprire incarichi di rilievo. La sua vita monastica, improntata alla povertà e all'obbedienza, lo collocò tra quei frati meno noti ma altamente venerati per la loro umiltà radicale.

San Felice da Cantalice fu canonizzato nel 1712 da Papa Clemente XI. La sua festa liturgica è celebrata il 18 maggio. Sebbene il suo nome possa non essere altrettanto noto, la sua vita semplice e santificante continua a ispirare coloro che cercano la santità attraverso la preghiera, l'umiltà e la dedizione al servizio silenzioso.