Lo Stewards Panel della MotoGP, dopo i malumori espressi dai piloti delle varie scuderie, sulla possibilità che Marquez non scontasse la penalità inflittagli a seguito dell'incidente da lui causato nel GP del Portogallo, ha pubblicato una nuova nota per chiarire che la doppia long lap penalty sarà applicabile alla prossima gara a cui il pilota della Honda sarà in grado di partecipare:

Il 26 marzo 2023, alle ore 14:06:02, durante la gara della MotoGP™ del Gran Premio Tissot del Portogallo, alla curva 3 il pilota numero 93 è stato eccessivamente aggressivo e ha causato una caduta che ha coinvolto il pilota numero 88. Per le ragioni sopra riportate, il FIM MotoGP™ Stewards Panel ha imposto un doppio long lap penalty per la gara del Gran Premio Michelin dell’Argentina in conformità agli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3.Dopo della decisione del FIM MotoGP™ Stewards Panel, presa il 26/03/2023 alle ore 15:13, il FIM MotoGP™ Stewards Panel chiarisce la sua decisione in merito all'applicabilità. Considerando l'infortunio emerso e la mancata partecipazione di Marc Marquez, pilota numero 93, al Gran Premio Michelin dell’Argentina, e al fine di rispettare la decisione presa dal FIM MotoGP™ Stewards Panel, il doppio long lap penalty sarà scontato dal pilota nella successiva gara della MotoGP™ a cui parteciperà.