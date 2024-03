Benvenuti a un nuovo episodio de La Voce di Ulisse, il podcast dedicato al trasporto pubblico a Roma!

Oggi parliamo di metropolitane, perché la città sta vivendo un momento di grande fermento in questo settore.

Ascolta il Podcast

Dopo l'importante stanziamento di 2,2 miliardi di euro nella finanziaria del 2024 per il completamento della linea C fino a Farnesina e l'apertura dei cantieri della stazione Venezia lo scorso 22 giugno, l'amministrazione capitolina si è impegnata ancora di più per espandere la rete metropolitana sotterranea.

Recentemente, è stata avviata la gara per la riprogettazione della tratta Battistini-Bembo-Torrevecchia della linea A, come parte del progetto più ampio del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.