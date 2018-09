Musk annuncia di avere il primo passeggero per un "giro" intorno alla luna

Elon Musk lo ha annunciato dal suo profilo su twitter: SpaceX, la società dell'inquieto "genio" sudafricano dedicata ai trasporti nello spazio, ha dichiarato di aver venduto il primo "biglietto" per il primo passeggero al mondo che non sarà un astronauta che volerà intorno alla Luna a bordo del Big Falcon Rocket o BFR.

Un passo importante, ha aggiunto Musk, per tutte le persone "normali" che sognano di viaggiare nello spazio. Lunedì 17 settembre si saprà di più su chi sia il fortunato (forse!) che ha scelto di andare nello spazio, fino ad orbitare inltorno alla Luna, ed il perché lo abbia fatto.

Ma la risposta di Musk ad un commento, utilizzando l'emoticon della bandiera del Giappone, sembra aver svelato la nazionalità del futuro "non astronauta", scatenando così le anticipazioni dei suoi followers che hanno scommesso su Daisuke Enomoto, uomo d’affari giapponese che già in passato aveva manifestato il suo desiderio di andare nello spazio, sostenendo anche un periodo di addestramento in Russia.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk