Tutte le squadre italiane impegnate in Europa si sono (o quasi) classificate per la prossima fase, in cui saranno impegnate negli scontri diretti.

Inter, Napoli e Lazio sono agli ottavi della Champions. Anche l'Atalanta in Europa League, prima del suo gruppo, va direttamente agli ottavi.

Invece, sempre in Europa League, dovranno disputare gli spareggi di qualificazione agli ottavi la Roma, seconda del Gruppo G, e il Milan retrocesso dalla Champions, nonostante il bel successo ottenuto contro il Newcastle.

Agli ottavi di Conference League va direttamente anche la Fiorentina, prima nel suo gruppo.

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League e Conference League si svolgeranno lunedì 18 dicembre presso la sede UEFA di Nyon, insieme al sorteggio delle 16 squadre che hanno superato la fase a gironi della Champions League.





Crediti immagine: comunicato stampa Uefa