Stanza in affitto a Roma: No immigrati, No gay!

Questo l'annuncio scritto da un certo sig. Marcello in un cartello per l'affitto di una stanza all'interno di un palazzo di via Tesauro, nella zona di Cinquina, nel Municipio Roma III di Roma Capitale.

Ennesimo caso di razzismo e omofobia nel nostro Paese.

Questo il testo integrale dell'annuncio:

“Stanza ammobiliata a 300 euro al mese (Tutto compreso anche internet). No immigrati (Anche se regolari), no gay, no animali. Contratto regolare 1 anno”.