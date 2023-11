"Tenuto conto che l'andamento dell'attuale campagna vaccinale anti Covid vede ancora un ridotto numero di vaccinazioni e che alla scrivente Direzione Generale, sin dall'inizio della campagna 2023-24, giungono giornalmente segnalazioni da parte dei cittadini in merito a difficoltà di accesso alla vaccinazione, si raccomanda di implementare le più opportune misure organizzative, con particolare riferimento alla collaborazione operativa dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e delle Farmacie, atte a garantire una maggiore offerta attiva della vaccinazione alle persone a rischio di sviluppare forme gravi della malattia.Si raccomanda, inoltre, di rafforzare le attività di comunicazione e informazione e di rendere possibile ai cittadini la prenotazione della vaccinazione anti Covid tramite piattaforma regionale online. Infine, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune Regioni/PA sul consenso informato alla vaccinazione Covid, si rappresenta che per lo stesso possono essere utilizzate le procedure regionali già previste per le altre vaccinazioni".

Questo il testo della circolare di raccomandazione inviata alle regioni dal ministero della Salute, preoccupato per un possibile incremento dei decessi tra i soggetti più a rischio, poiché la campagna vaccinale contro il Covid stenta a decollare.



Qui è possibile scaricare la circolare:

drive.google.com/file/d/1SBs2FcRqEmU8DhH0KbwbrqYsyYT_ZtYo/view?usp=sharing