Il "partitino" di Renzi, dopo aver creato la crisi, detta le condizioni a 5 Stelle e Partito Democratico per la sua soluzione.

"Solo mettendo nero su bianco le priorità dalla giustizia al lavoro, dalla sanità alle riforme, potremo essere chiari davanti ai cittadini", ha dichiarato il fondatore di Italia Viva.

La mediazione di Fico doveva affrontare se esistono o meno le condizioni per ricomporre la maggioranza politica precedente con il nodo di fondo che però finora non è stato ancora sciolto: sarà o non sarà Conte il nuovo premier?

Nel primo pomeriggio, anche se potrebbe essere concessa qualche ora in più, Roberto Fico dovrà riferire al Capo dello Stato l'esito dei colloqui. Oltre a capire se esistano o meno le condizioni per formare una maggioranza, Mattarella, nel caso, dovrebbe anche ricevere delle indicazioni a chi affidare l'incarico per formare il nuovo Governo.