Oggi a Nyon, la Uefa ha effettuato i sorteggi per l'ultima fase delle qualificazioni ai tre tornei europei: Champions League, Europa League e Conference League.

Mentre per i primi due tornei tutte le squadre italiane sono già qualificate alla fase a gironi, per la Conference l'accesso è possibile solo dopo aver superato la fase ad eliminazione. Per la squadra italiana, si tratta di una sola partita.

Anche quest'anno, dopo l'accordo tra Juventus e Uefa che vede i bianconeri banditi per questa stagione dalle competizioni europee, sarà la Fiorentina a rappresentare il nostro Paese in Conference League.

Dopo il sorteggio odierno, i viola, per accedere alla fase a gironi, dovranno superare la vincente tra gli austriaci del Rapid Vienna e gli ungheresi del Debrecen.

Il primo incontro vedrà la Fiorentina impegnata il 24 agosto in trasferta, mentre la partita di ritorno si disputerà al Franchi il 31 agosto.





Crediti immagine: cs Uefa