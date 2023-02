Gli investimenti di Lawrence Stroll nel cercare di portare ai vertici della Formula 1 la scuderia Aston Martin sono innegabili. Dopo averla acquisita nel 2020, il miliardario canadese ha quasi raddoppiato la forza lavoro tanto da farla crescere fino a quasi 800 dipendenti, ha costruito a Silverstone un nuovo stabilimento - con tanto di galleria del vento - che entrerà in funzione entro la metà del 2023 e ha reclutato ingegneri di spicco dai migliori team, tra cui il nuovo direttore tecnico Dan Fallows dalla Red Bull e il suo vice Eric Blandin dalla Mercedes.

The beginning of a new chapter.



Come descrivere la vettura, presentata ieri, con cui la Aston Martin gareggerà nel 2023?

In passato, come Racing Point, la scuderia aveva proposto una quasi fotocopia della vettura Mercedes della stagione precedente. Con la monoposto 2023, da parte di Aston Martin c'è stata sicuramente un'evoluzione. Adesso le fiancate sono quelle della Red Bull, la parte superiore con la depressione che ricorda una vasca da bagno è simile a quella della Ferrari, mentre il muso è simile a quello della Mercedes.

Nonostante i "richiami" alle vetture concorrenti, nessuno in Aston Martin ritiene che in questa stagione la vettura possa competere per vincere. Ne è consapevole anche il 41enne Fernando Alonso che, dopo aver lasciato Alpine, si appresta a disputare nel team inglese la sua ventesima stagione in Formula 1.

"Non posso promettere a nessuno che quest'anno lotteremo per la vittoria. Ma voglio avere una buona macchina con cui iniziare la stagione in modo da poter sfruttare, nella seconda parte dell'anno, qualunque occasione che possa capitare. Se quest'anno la base della vettura confermerà le aspettative, nel 2024 potremo essere più competitivi. Questo progetto è molto ambizioso e ha molto da dare. So che il mio tempo al volante non è illimitato, ma cercherò di aiutare la squadra e accorciare i tempi di sviluppo perché siano il più possibile rapidi".

Anche il compagno di squadra di Alonso, Lance Stroll, il figlio di Lawrence, ha parlato delle aspettative per il 2023: "L'obiettivo è lottare costantemente per ottenere punti importanti ogni fine settimana e lottare occasionalmente per il podio. Questo sarebbe un buon risultato".