Cuccarini: da quanto non non si vota per le politiche? 10 anni?

La sovranista Lorella Cuccarini, ospite lunedì sera di Lilli Gruber nella trasmissione Otto e Mezzo anche per promuovere una campagna per fornire una rete di protezione a supporto delle donne colpite da sclerosi multipla, non ha mancato di parlare di politica e lo ha fatto non proprio in modo felice.

"Non votavamo veramente per le politiche da quanto? - ha detto la Cuccarini - Non mi ricordo... da 10 anni?"

Una topica da primato, che il direttore di Radio Capital Massimo Giannini - presente in trasmissione insieme a Chiara Geloni e Paolo Mieli per discutere di sovranismo e primarie Pd - non poteva non far notare alla showgirl, ricordandole che "in Italia, oltre i 5 anni, non si può non votare".

Sarcastici i commenti sui social, tra cui non si può non riportare quello di Heather Parisi:

E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina "Maître à pensere". In verità sempre più "Maître" e sempre meno "pensere". H* #heatherparisi #laqualunque #ottoemezzo — Heather Parisi (@heather_parisi) March 5, 2019



Ma a soccorso della Cuccarini è intervenuta, sempre sui social, anche Chiara Geloni che non ha ritenuto corretto che si dovesse continuare a sparare sulla Croce Rossa:



Certo, però, che la qualità di coloro che si sono inventati e reinventati sovranisti non sembra essere tanto eccelsa!