Malta di King Holidays: cultura e mare, anche per i single

Divertimento, sport, relax e la giusta dose di romanticismo: per la stagione estiva 2019 King Holidays presenta una versione inedita dell’arcipelago di Malta, ideale anche per i single. Nella nuova edizione del catalogo monografico “Malta”, infatti, l’Operatore propone per la prima volta soggiorni mare, tour, circuiti ed escursioni “minimo 1”, prenotabili quindi anche per un solo partecipante.

PRESENTAZIONE E PROMOZIONE

La brochure, già disponibile in tutte le agenzie di viaggi, è stata realizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Turismo di Malta ed è stata presentata al trade ieri sera, nella splendida cornice delle Cantine di Villa Grimani, palazzo di epoca cinquecentesca che si trova a Martellago, in provincia di Venezia, caratterizzato dall’elegante facciata, abbellita dagli affreschi di Giambattista Zelotti e da finestre e loggiati in pietra d’Istria.

“Abbiamo organizzato questo evento a Venezia – dichiara Barbara Cipolloni, product manager del TO – perché il Triveneto per noi è un’area strategica e in forte crescita. Inoltre, quest’anno abbiamo una serie di partenze dirette proprio da Venezia, che si affiancheranno ai tradizionali collegamenti da Milano e da Roma, per una ventina di partenze garantite in alta stagione in collaborazione con Alitalia e Air Malta. Il risultato è un prodotto molto competitivo, che non teme confronti con il web, per rapporto qualità/prezzo, specialmente in alta stagione. Il catalogo è valido fino a ottobre: per la promozione, abbiamo in programma un altro appuntamento trade dedicato al centro Italia e una campagna pubblicitaria rivolta al consumatore finale che comprende web e un mese di affissioni a Milano”.

Di fronte ad una platea di circa 40 agenti, Barbara Cipolloni, affiancata per l’occasione da Antonietta Zucchetti, manager della branch milanese e da Ciro Casagrande, area manager Triveneto, ha puntato sul valore aggiunto dell’assistenza offerta dal TO: “Garantiamo un supporto costante durante il viaggio e coccoliamo i clienti con una serie di chicche che rendono unica la vacanza, come le colazioni di charme presso lo storico Cafè Cordina di Valletta, o la crociera nel Grand Harbour. Con la formula “minimo 1”, inoltre, ci rivolgiamo ai tanti viaggiatori in solitaria, che scelgono di partire da soli per staccare la spina e incontrare nuovi amici”.

Alla serata ha partecipato anche Maya Francione, marketing executive dell’Ente Nazionale per il Turismo di Malta, che ha offerto un punto di vista esclusivo e privilegiato sulla destinazione, fornendo nuovi spunti agli agenti per venderla nel migliore dei modi.

LA PROGRAMMAZIONE DI KING HOLIDAYS: TOUR, INGLESE E MARE

Sul fronte della programmazione, la novità principale è il tour “Malta Cultura & Relax”, un circuito di 8 giorni che offre un focus culturale su Valletta, con escursioni alla scoperta della storia e dei tesori artistici della città, e tanto tempo libero da dedicare alle spiagge e alle bellezze naturali nell’arcipelago. Da segnalare in particolare l’ingresso alla Casa Rocca Piccola, delizioso palazzo nel cuore di Valletta risalente al 16° secolo, appartenente ad una nobile famiglia maltese e perfettamente conservato con dipinti, mobili e decori d’epoca. Ma c’è spazio anche per gli amanti del glamour, con l’opportunità di frequentare boutique e caffetterie alla moda, oltre al rinomato Cafè del Mar, luogo ideale per rilassarsi, fare una nuotata e sorseggiare un cocktail al tramonto. Il programma abbina 3 notti di soggiorno in un raffinato boutique hotel della capitale con 4 notti in un resort sul mare, nelle zone di St. Julian’s Bay o St. Paul’s Bay. Un viaggio “a misura d’uomo”, tra scorci magici e angoli di quiete, tradizioni, mare e tanto divertimento.

Sempre sul fronte dei tour, riconfermati “Malta Discovery” e “Malta & Gozo Adventure”, entrambi prenotabili anche per un solo partecipante. Il primo itinerario regala una panoramica completa dell’arcipelago: dalle opere del Caravaggio nella Cattedrale di Valletta alle passeggiate nelle stradine medievali di Mdina, passando per i templi megalitici di Ggantija a Gozo e la mitica Blue Lagoon di Comino. Il secondo “Malta & Gozo Adventure” propone un combinato tra le isole di Malta e Gozo, con un pizzico di avventura in più che non guasta mai. Oltre all’emozionante tour off road dell’isola di Malta, ci si imbarca in goletta per ammirare le coste e le baie più interessanti dell’arcipelago, tra bagni e snorkeling nelle sue acque trasparenti.

Riconfermata la sezione “Inglese al Sole”, rivolta ai giovani di ogni età che vogliono imparare la lingua d’Oltremanica, abbinando una vacanza al mare con un periodo dedicato allo studio e all’aggiornamento. Da quest’anno le quote comprendono già i libri di testo e l’ingresso alla piscina all’aperto con lettini e ombrelloni per tutta la durata del corso, per abbinare alla fase di studio anche dei momenti ludici e social. Come sempre, King Holidays prevede la possibilità di soggiornare, a scelta, in hotel, in famiglia oppure in uno degli appartamenti presenti nel residence della scuola.

A chi preferisce optare per un soggiorno mare, King Holidays offre una programmazione completamente rivista, che include anche strutture 5 stelle, dedicate ai clienti più esigenti: è il caso del Corinthia Hotel St. George’s Bay, struttura di charme ideale per le coppie, e dell’InterContinental Malta St. Julian’s, adatto anche alle famiglie. Tanti i 4 stelle, con gli “evergreen” di sempre, come il Qawra Palace o il Golden Tulip Vivaldi, e alcuni nuovi ingressi, come il Be Hotel, il The Waterfront e l’Hotel 1926, strutture di design perfette per una clientela attenta al comfort e allo stile. Immancabili anche le formule “young” e “low cost” con alberghi 3 stelle e appartamenti per chi è più sensibile al prezzo. Chiude il catalogo l’isola di Gozo, il volto minimal di Malta: oltre al Kempiski Hotel di San Lawrenz, tornano il St. Patrick, a due passi dalla pittoresca Xlendy Bay, e il Calypso, proprio davanti alla meravigliosa spiaggia di Marsalforn.