Disponibile l'ennesimo modello per l'autocertificazione (clicca qui per scaricarlo in pdf) che dovrà essere esibito al controllo per gli spostamenti, stavolta, fuori dai confini regionali.

Dal 1i8 maggio, gli italiani possono muoversi liberamente all'interno della propria regione, eccetto coloro che siano sottoposti a regime di quarantena che, nel caso non siano ospedalizzati, devono attendere la negativizzazione del test all'interno del proprio domicilio.

Verifiche, invece, per coloro che si sposteranno tra una regione e l'altra, transito consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.