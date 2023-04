Si è aperta ufficialmente a Cattafi la campagna elettorale della Lista Civica “Uniti per il Paese” con Carmelo Capone Sindaco di San Filippo del Mela. La scelta di aprire la campagna elettorale proprio nella frazione sanfilippese non è per nulla casuale. “Voglio iniziare questa affascinante avventura, dove sono nato e cresciuto”: ha affermato Carmelo Capone in apertura del suo intervento.

Una sala gremita all’inverosimile in un noto locale ha fatto da cornice ad un evento, che ha visto la partecipazione dei compagni di viaggio del candidato primo cittadino, il quale ha spiegato il perché della sua candidatura ed il percorso, che l’ha portato a prendere la decisione per correre alla carica di primo cittadino. Capone ha anche illustrato il suo credo amministrativo, forte della sua esperienza manageriale. “Non sarò solo il Sindaco di San Filippo del Mela; ma il manager di una squadra straordinaria composta da un mix di giovani intraprendenti e persone esperte, che hanno avuto esperienze amministrative”.

Durante l’incontro egli ha esposto la simbologia del logo della lista richiamante la mela della Silicon Valley californiana, i cui principi manageriali di successo sono fonte d’ispirazione e soprattutto si riferisce alla Valle del Mela, in cui ricade San Filippo. Ha inoltre enucleato i pilastri della sua azione politico-amministrativa costituita dalla massima attenzione per le categorie fragili e meno protette; poi i giovani, cui intende offrire un supporto economico per l’avvio di attività imprenditoriali per bloccare l’emorragia di quanti lasciano San Filippo del Mela per trovare occupazione al Nord.

Poi attenzione alle infrastrutture, cimitero, servizi al cittadino, impianti sportivi, servizi alle imprese. L’intervento di Carmelo Capone è stato preceduto da un intervento appassionato di Antonino Zullo, imprenditore simbolo di Cattafi, il quale ha esortato i suoi concittadini a non commettere l’errore di farsi attrarre dalle sirene.

Presentati i candidati al Consiglio comunale, che saranno: Anna detta Arianna Ballarò, Nancy Capone, Milena Ragno, Nadia Sgrò, Cristiano Aliprandi, Lucio Cocuzza, Giuseppe Coppolino, Giuseppe detto Pippo De Mariano (indicato Assessore), Natale detto Noel Italiano, Domenico Nitopi e Giuseppe Recupero (indicato vice Sindaco).