Si è svolto venerdì a Nyon, in Svizzera, il sorteggio della fase a gironi del torneo di Europa League per la stagione 2020/21, dove per l'Italia sono impegnate tre squadre: Roma, Napoli e Milan.

Di seguito la composizione dei vari gruppi:

Group A: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia

Group B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

Group C: Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nizza

Group D: Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznań

Group E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

Group F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Group G: Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya Luhansk

Group H: Celtic, Sparta Praga, AC Milan, LOSC Lille

Group I: Villarreal, Qarabağ, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Group J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Anversa

Group K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberg

Group L: Gent, Crvena zvezda, Hoffenheim, Slovan Liberec

La fase a gironi, con le sfide di qualificazione che si disputeranno in gara unica e a porte chiuse, inizierà il 22 ottobre.

Il VAR (Video Assistant Referee) non verrà utilizzato nella fase a gironi, a differenza di quanto previsto e verrà utilizzato solo a partire dalla fase a eliminazione diretta (verrà introdotto nella fase a gironi a partire solo dal 2021/22).