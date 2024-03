Spesso molti candidati non accettano la convocazione per via dei costi esagerati di affitto presenti nelle regioni del nord Italia.

Per questo ho voluto indicare la regione (non solo in termini di costi ma anche di possibilità lavorative) "migliore" per chi decide di intraprendere la carriera di personale ATA nel nord Italia.

Considerando il costo medio degli affitti (fonte: www.immobiliare.it/mercato-immobiliare) e il punteggio medio di convocazione (secondo i dati di UIL) la regione consigliata per chi sceglie, dalle regioni del sud e centro Italia, di fare domanda al nord è il Piemonte.

Ciò è riassunto nelle immagini sopra riportate.