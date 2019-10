Qualcuno avrà storto il naso dopo il pari di Lecce, magari pensando che con CR7 in campo la Juventus avrebbe vinto... Ebbene sì, magari sarebbe andata così, ma il vero problema non è quello.

Basti guardare un dato: la Juventus ha vinto solamente una gara con due gol di scarto in questo campionato, vale a dire quella per 2-0 contro la Spal, per il resto solamente vittorie di misura e alcune molto a fatica, senza dimenticare che Cristiano Ronaldo in quelle gare in campo c'era, tranne che a Brescia.

La squadra gioca bene e la manovra ora è molto fluida, il peccato veniale è la mancanza di cattiveria sotto porta da parte di centrocampisti e attaccanti.

Quindi, nessun alibi: la Juventus non ha vinto perché ha sprecato troppo a causa di Bernardeschi e non di certo per l'assenza di Ronaldo.



Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, anche grazie a una parata super di Gabriel. Il risultato si sblocca con un rigore trasformato da Dybala al 50'.

Merito del Lecce è quello di non demoralizzarsi. Così i pugliesi si riversano in attacco e dopo un paio di conclusioni pericolose arrivano al pareggio, ancora una volta su rigore, trasformato da Mancosu. Per il Lecce, quello conquistato alla 9.a giornata è il primo punto della stagione ottenuto tra le mura di casa, dopo 3 sconfitte.