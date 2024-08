SKY - Napoli, mercato bloccato e nessuna novità per Osimhen, ecco la situazione

Luca Marchetti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli a "Speciale Mercato", trasmissione su Sky Sport 24: "La parte finale del mercato del Napoli è legata alla partenza di Osimhen. Ad oggi non risultano novità rispetto agli interessamenti mai formalizzati da parte di Psg e Chelsea. Si sta pensando anche alla possibilità che possa rimanere. Osimhen, di fatto, sta bloccando il mercato del Napoli. In questo momento chi vuole Osimhen sa di essere solo o quasi nella corsa verso il nigeriano e allora sfrutta il fattore tempo facendo finta che non gli interessa, questa potrebbe essere un’ipotesi. Però oggi bisogna anche prendere in considerazione la possibilità, se non vogliamo considerare il mercato arabo, che finora da Osimhen non è stato preso in considerazione, che il nigeriano può rimanere”.



SKY - Napoli, previsto per mercoledì il primo allenamento di Neres, ecco le ultime

David Neres si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Ultimi dettagli da sistemare prima dell'ufficialità e domani, mercoledì 21 agosto, dovrebbe svolgere il primo allenamento con la maglia azzurra: "Ultimi dettagli burocratici per Neres: domani il primo allenamento con il Napoli", scrive l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio su X.



SKY - Marchetti: "Lukaku? Il Chelsea non ha ancora dato una risposta al Napoli"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del Napoli nel corso di Sky Sport 24: "Il Chelsea non ha ancora dato una risposta all’ultima offerta del Napoli, che è quella di prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto: 5+25mln di euro, offerta che si avvinerebbe tanto a quello che chiede il club inglese. Il Chelsea sa benissimo che oggi lo comprerebbe solo il Napoli, non c’è una scadenza ma è evidente che la volontà di Lukaku è molto seria. Il Chelsea dovrebbe esserci abituato a questo tipo di soluzioni".



L'EX - Bagni: "Napoli? Conte vuole Lukaku, la vicenda di Osimhen andava gestita prima"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli. ha rilasciato un'intervista Il Mattino.

E siamo alla questione più spinosa: quanto pesa la vicenda Osimhen?

"Tantissimo. Molte volte Osi, anche soltanto con una giocata, ti ha portato in vantaggio permettendoti poi di giocare in maniera diversa".

Ma è giusto tenerlo in disparte o era meglio impiegarlo?

"La vicenda doveva essere gestita meglio tre-quattro mesi fa: l’attaccante doveva essere ceduto prima, magari anche “perdendoci” qualcosa rispetto alle aspettative - che probabilmente si perderà comunque - ma dopo tre mesi non è possibile non avere ancora il centravanti che ti fa la differenza".

Lukaku è il suo degno sostituto?

"È l’uomo che vuole Conte. È l'unico e il solo obiettivo che chiede il tecnico per il suo gioco".

Cosa manca per tornare ad essere competitivi?

"In questo momento il Napoli è incompleto. Marin non è pronto altrimenti avrebbe giocato a Verona. A centrocampo mancano le alternative a Lobotka ed Anguissa. Gilmour è un buon giocatore ma non può giocare in un centrocampo a due che è quello che si è visto al Bentegodi. A mio parere servono incursori che sappiano anche segnare. Poi davanti hai preso Neres, ci sono Kvara, Politano e anche Ngonge che probabilmente sarai costretto a cedere ancora in prestito".

A conti fatti quale deve essere l'obiettivo quest'anno?

"C’è un solo traguardo: la Champions. Non voglio neppure immaginare due anni senza Champions dopo quello che hai speso, non sapendo quello che incasserai".