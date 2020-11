Il nostro Parlamento fu in buona sostanza dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale per il premio che assegnava una "eccessiva rappresentazione" al partito di maggioranza relativa (www.camera.it/leg17/561?appro=4953).

Successivamente, ci sono stati il referendum, le europee e l'abbattimento del numero di deputati e senatori... ma ad indire nuove lezioni il nostro garante della Costituzione non si spensa proprio.

Ecco allora che per far politica, NON RESTA CHE CAMBIARE PARTITO.

Ai tre recenti transfughi che da Forza Italia sono approdati sulle sponde leghiste, si aggiunge l'ennesimo addio dal M5S: il tradimento degli ideali sui quali pareva fondato il movimento non poteva essere del tutto narcotizzato dall'opportunismo della pecunia.

A salutare i pentastellati della Camera è stata la 34enne Elisa Siragusa che, a dispetto del nome, è nata a Milano e vive a Londra e che così ha giustificato il suo passaggio, per ora, al Gruppo misto: