Ciao a tutti! Sono entusiasta di condividere con voi le ultime novità riguardanti Jessica Selassiè e i progetti che la vedranno impegnata nella nuova stagione di Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV. Proprio oggi, Jessica Selassiè ha annunciato dal suo profilo Instagram una serie di progetti che arriveranno a partire dal 22 settembre. Tra questi progetti, il primo spoiler di Jessica è "Che rimanga tra noi".

"Che rimanga tra noi" è un programma che vedrà Jessica Selassiè affiancata da Alessio Moriggi e Francesca Pierri. Questo dinamico trio ha già mostrato il suo potenziale lo scorso 18 luglio, quando ha conquistato un pubblico numerosissimo e ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Il programma andrà in onda ogni venerdì dalle 18 alle 20 e promette di portarci un'esperienza radiofonica coinvolgente, divertente e ricca di sorprese. I tre conduttori hanno un'energia contagiosa e la loro chimica traspare attraverso le onde radio, coinvolgendo gli ascoltatori in un'atmosfera unica. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserveranno Jessica, Alessio Moriggi e Francesca Pierri in questa nuova stagione di Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV. Sono sicura che non ci deluderanno e che ci regaleranno tantissime emozioni da non perdere! Ricordate di segnare il 22 settembre sul vostro calendario e preparatevi per immergervi nella magia di "Che rimanga tra noi" con Jessica e il suo affiatato team. Restate sintonizzati e continuate a seguire per ulteriori aggiornamenti Jessica Selassiè e Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV.

Per riascoltare la puntata del 18 luglio 👉👉Che Rimanga tra noi: Jessica Salassiè.