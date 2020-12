La Poesia: una vicinanza sociale.

Ecco l'elenco dei Poeti Finalisti della 60ª edizione “Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia”:



PAOLO FABRIZIO IACUZZI: Consegnati al silenzio (Bompiani)

ALESSANDRO MOSCÈ: La vestaglia del padre (Aragno)

STEFANO SIMONCELLI: A beneficio degli assenti (PeQuod)



Paolo Fabrizio Iacuzzi (Pistoia, 1961) pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata Magnificat nel 1996, cui seguiranno: Jacquerie (2000), Patricidio (2005) e Rosso degli affetti (2009). È del 2016 Pietra della pazzia, del 2020 Consegnati al silenzio.

Alessandro Moscè (Ancona, 1960), vive a Fabriano. Ha pubblicato le raccolte poetiche L’odore dei vicoli (2004), Stanze all’aperto (2008), Hotel della notte (2013), la plaquette in e-book Finché l’alba non rischiara le ringhiere (2017) e La vestaglia del padre (2019).

Stefano Simoncelli (Cesenatico,1950), vive ad Acquarola sulle colline di Cesena. I suoi libri di poesia: Via dei Platani (1981), Poesie d’avventura (1989), Giocavo all’ala (2004), La rissa degli angeli (2006), Terza copia del gelo (2012), Hotel degli introvabili (2014), A beneficio degli assenti (2020).

Premio alla Carriera al poeta e scrittore NANNI CAGNONE, uno dei protagonisti della migliore ricerca sperimentale italiana.

Come di consuetudine, studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori del territorio lavoreranno sui libri dei tre poeti ma a causa della situazione pandemica in corso, la soluzione presa è quella di un evento a distanza per via digitale, VENERDI’ 4 DICEMBRE, ORE 18.00 , con la partecipazione di tutti i poeti, una rappresentanza dei ragazzi e i componenti della giuria.

In questa occasione, oltre il premio alla carriera a Nanni Cagnone, si è pensato anche di proporre un evento di studi dedicato ad Antonio Seccareccia nell’occasione del centenario della nascita. Il Premio è organizzato dall'Associazione “Frascati Poesia” in collaborazione con il Comune di Frascati e il Comune di Galluccio e l’Azienda Vinicola “Cantine Telaro” – Galluccio.



Per maggiori informazioni:

“Associazione Frascati Poesia”, tel. 0694184575

E-mail: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it - Sito internet: www.frascatipoesia.it