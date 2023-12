"Casa è... Edizione a Colori" di Philip Giordano, con traduzione di Chiara Stancati, presenta un'interessante esplorazione del concetto di casa attraverso un affascinante albo illustrato. Pubblicato da Lapis, questo libro offre immagini eleganti e suggestive che mostrano le diverse dimore degli animali, suscitando emozioni legate al concetto di "casa".

Ogni pagina trasporta il lettore in un viaggio affascinante, permettendo di scoprire dove gli animali si sentono più a proprio agio: il cane nella cuccia, l'uccellino nel nido, lo scoiattolo sul ramo e così via. La forma pentagonale della casa è reinterpretata in modi unici per ogni inquilino, trasformandosi in una foglia, un pezzo di cielo, una vecchia scatola o anche un fungo.

Questo libro, con le sue 32 pagine e un formato di 20.4 x 1.0 x 20.5 cm, rappresenta un'opportunità di apprendimento per i giovani lettori, incoraggiandoli a comprendere le molteplici sfaccettature del concetto di "casa". È consigliato per i bambini dai 3 anni in su, invitandoli a riflettere sul significato emotivo e sull'importanza di ciò che chiamiamo casa.

"Casa è... Edizione a Colori" è disponibile su Amazon, offrendo la possibilità di utilizzare il Bonus Cultura e la Carta del Docente. È un'occasione per esplorare il significato profondo di "casa" attraverso l'occhio delicato e l'immaginazione di Philip Giordano, concludendo che "casa" è molto più di un semplice luogo fisico, è dove ci si sente veramente a casa.