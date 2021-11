Finalmente buone notizie dall'Europa per il calcio italiano. Mercoledì Inter e Milan, quest'ultima in trasferta, hanno vinto i rispettivi incontri nel penultimo turno della fase a gironi di Champions League.

Oltretutto, per i nerazzurri, la vittoria equivale alla matematica qualificazione agli ottavi, che nella stessa giornata, è stata ottenuta anche da Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid e Sporting CP.

Per l'Italia così, con la Juventus, diventano due le squadre già qualificate per la fase ad eliminazione, con Atalanta e Milan che sono ancora in corsa.

Nel Gruppo D, l'Inter ha superato per 2-0 lo Shakhtar del tecnico ex Sassuolo De Zerbi. con due gol di Edin Dzeko realizzati nel secondo tempo, il primo poco dopo il quarto d'ora dal limite dell'area riprendendo un tiro di Darmian respinto dalla difesa, mentre il secondo gol a distanza ravvicinata, di testa, arriva sei minuti dopo. Erano 10 anni che l'Inter non riusciva a raggiungere gli ottavi di Champions.

Il Milan, per sperare di poter continuare nel torneo, aveva bisogno di una vittoria e l'ha ottenuta al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid a 3' dalla fine grazie ad un colpo di testa di Messias Junior, all'esordio in Champions League, servito da un assist perfetto di Franck Kessié. Quella ottenuta ieri sera per i rossoneri è stata la prima vittoria in questa edizione della Champions.

Grazie al successo, il Milan non è più ultimo nel Gruppo G – posizione che adesso è dell'Atletico – e si porta ad una sola lunghezza dal Porto, in questo momento secondo, a una gara dalla fine. Per passare agli ottavi, nel prossimo turno, la squadra di Pioli dovrà sconfiggere il Liverpool e sperare in una congiunzione astrale che consenta il pareggio tra Porto e Atletico oppure una differenza retgi, per la vincente, che sia peggiore rispetto a quella dei rossoneri.