Sculture romane - 3

Busto di Fonseca, II secolo d.C.

Il busto Fonseca, risalente all'inizio del II secolo d.C., è attualmente ospitato nei Musei Capitolini di Roma. I ritratti di donne romane d'élite tendevano ad essere molto meno realistici rispetto alle loro controparti maschili, poiché venivano enfatizzate la bellezza femminile e le ultime mode piuttosto che i ritratti veristici. I ricci ammucchiati sopra la testa di questa donna non la rendono solo la voce più alla moda in questo elenco, ma alludono anche al fascino dei romani con le acconciature elaborate. Le ricche donne romane assumevano stilisti per arricciare i capelli con ferri da stiro o per applicare estensioni. Questo ad esempio, avrebbe sicuramente richiesto estensioni. (Quelli senza i fondi necessari per uno stilista personale potevano rivolgersi a un barbiere o un parrucchiere locale.)

Molto probabilmente questo busto raffigura una donna della dinastia flaviana (69-96 d.C.). I ritratti di uomini di questa epoca favorivano fortemente i ritratti realistici, ma questo ritratto è idealizzato per enfatizzare la bellezza della modella. Esistono molti esempi simili di busti di questo periodo che mostrano donne con capelli riccamente arricciati, tipo Maria Antonietta; gli scultori sono stati in grado di creare i viticci delicati grazie a nuovi progressi nelle esercitazioni e nella tecnica artistica.

Con il contributo di Le Pietre Srl

Continua...