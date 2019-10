Passioni senza fine 2.0: boom di visualizzazioni per il video ufficiale e il trailer del sequel

Il video e il primo trailer ufficiale del sequel di "Passioni Senza fine 2.0" fa boom di visualizzazioni sui social, mostrando la grande attesa per questo ritorno. L’effetto del grande ritorno, che ha pervaso i fan della serie originale, ha incuriosito anche nuovi spettatori. Nel nuovo video e trailer, che gioca sui richiami alla sigla originale, cantata da Mauro Tepepa ritroviamo nuovi personaggi principali da una Ginevra, nuova di zecca che ha il volto e la voce dell'attrice Imma Pagano che si scontra con una nuova acerrima nemica, Adriana ( l'attrice Stefania Ciancio) da Giovanni Caso nel ruolo di Fausto a Monica Mallano ( Marina) alla giovane Irene l'attrice Eleonora Lentini che annusa una rosa ed accende le Passioni Senza fine arrivando a Vittorio Sirica ( Claudio) e Patrizio Pelizzi che avrà il ruolo dell' eroe romantico, il medico rubacuori Walter De Santis.





Insomma, le prime immagini del cast e le nuovi voci mandano in tilt il web dimostrando che la serie cult scritta e diretta da Giuseppe Cossentino è un vero cult amatissimo dagli internauti che stanno aspettando con ansia la prima puntata di martedì 15 Ottobre per riaccendere quella passione che è da anni nel loro cuore.

Tante le guest star che hanno partecipato negli anni come EMANUELA TITTOCCHIA, LORENZO PATANE', MARCO CASSINI, IVAN BORAGINE, NUNZIO BELLINO, GUIA JELO, FABIO MAZZARI.

Da questa serie invece ritroveremo tra le guest star FABIO MASSIMO BONINI, MASSIMO FERRONI D'ANDREA, PATRIZIO PELIZZI, ANNA CALEMME e GIOVANNI CASO di grande spessore artistico, che si uniranno ad un cast totalmente rinnovato di attori provenienti dal cinema, teatro, doppiaggio e tv tra cui alcuni che faranno ponte tra Spagna e Italia.

Dal cast delle nuove voci figurano i nomi di: IMMA PAGANO, STEFANIA CIANCIO, GIOVANNI ROSA, FABIO MASCARO, DONATELLA PRISTIN, MONICA MALLANO, DORIANO RAUTNIK, FABIO TELESCA, DANILO ROVANI, RITA GRANIERO, DANILA TROPEA, ELEONORA BALIANI, MIMMO FORNARO, DAVIDE ALTIERI, ALBERTO BAMBINI,EMILIANO CANOVA, DANIELE BULIAN, FABRIZIO SAVEGNAGO, MASSIMILIANO TOMEI, MARIA ELENA POLLACK, FRANCESCO EMANUELE UCCH, ROBERTO POCCATERRA, ANTONIO VENEZIANO, MARTINA PROCACCI, VALERIA FERRETTI, YURI SALVATORE, FLORA FEBRARO, MARIA CARUSO, EMILIANO MANCINI, TIZIANA PERNICE, LOREDANA OTTAVO, NATASCHA PADOAN, ALESSANDRA PAGANELLI, FRANCESCO TINELLI, SAMUELE SERRATORE , MATTIA CATTANEO, PAOLA GIORDANO, ROBERTA ROMANO, ELEONORA LENTINI, VITTORIO SIRICA.

Tra le voci storiche sin dalla prima puntata ritroviamo l'attore GIUSEPPE SCAGLIONE nel ruolo di Leone De Santis.

Negli ultimi anni Cossentino come direttore artistico del progetto si è affidato alla professionalità e l'esperienza di JAMES LA MOTTA, vocal coach ufficiale della serie dal 2018 e alla collaborazione di NUNZIO BELLINO come supervisione generale, per la grafica ad ILARIA DEL GIUDICE, mentre le musiche sono affidate alla musicista EUGENIA MARINO.