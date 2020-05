Milano, Maggio 2020 - Si chiama Foodja ed è la nuova app che permette di prenotare presso le strutture ristorative, oltre che ordinare e pagare quanto consumato, il tutto in maniera digitale. Foodja aiuta infatti bar, ristoranti e spazi per eventi a rispettare le norme per le riaperture, garantendo standard di sicurezza elevati per i clienti, il tutto rendendo il social distancing il più piacevole possibile.

Il funzionamento della app è molto intuitivo. Dopo essersi registrati e aver prenotato il tavolo presso un bar o un ristorante, è sufficiente scannerizzare il QR code presente sul menù o sul tavolo per avere accesso alla lista in formato digitale, lista che sarà visionabile tramite la app. Dal menù digitale si possono inoltre personalizzare le ordinazioni, in caso di necessità o per semplice gusto personale, prima di inviare l’ordine alle cucine o al bar.

Tramite Foodja è inoltre possibile pagare senza recarsi alla cassa, tutto ciò grazie all’integrazione con i maggiori circuiti di carte di credito e con paypal, evitando così gli assembramenti necessari per procedere al pagamento. Oltre a questo, con Foodja è possibile prenotare l’accesso ai servizi, un’altra area di bar e ristoranti che deve essere monitorata, poiché possibile fonte di assembramenti.

“Abbiamo sviluppato Foodja poiché molti dei grossi spazi per eventi con cui collaboriamo da anni ce lo hanno richiesto. PGMR, la nostra società principale, si occupa infatti di eventi sin dal 2000, tramite il brand mailticket. Proprio per questo, molte delle attività che utilizzano mailticket faranno uso anche di Foodja. Fra questi, alcuni degli spazi per eventi più grandi di Milano, cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi” ci dice Andrea Rizzo, amministratore di Foodja. “Ci fa inoltre piacere, anche a livello umano, aiutare i piccoli gestori di bar e ristoranti in questo momento difficile, grazie a una soluzione semplice e intuitiva” conclude Rizzo.

Dal luglio 2020 Foodja fornirà anche la possibilità di socializzare fra vicini di tavolo, sarà infatti sufficiente selezionare il numero di tavolo di uno dei commensali per cominciare una conversione (online) con loro.

Maggiori informazioni su Foodja:

Foodja è proprietà di PGMR Italia, società attiva sul mercato delle prenotazioni dal 2000 tramite il brand mailticket. PMGR Italia ha attualmente una mole delle prenotazioni gestite superiore a 10 milioni di euro all’anno e più di 1 milione di clienti. La società da attualmente lavoro a più di 20 collaboratori.