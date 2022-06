Un amore impossibile ispirato ad una leggenda tradizionale.

Il nuovo brano di Salvatore Saba parla di un amore impossibile e difficile come quello della leggenda di Aymerich ambientata proprio in Sardegna, terra d'origine dell'artista. Il brano, arricchito dalla voce di Simonetta Spiri, narra come nella più classica delle storie due giovani innamorati non possono stare insieme, ma tentano in ogni modo di coronare il loro sogno.

Radiodate: 24 giugno 2022

Etichetta: Orangle Srl

Salvatore Saba, classe 97, nasce ad Olbia, Sardegna. Ad oggi è un artista nella scena musicale italiana in attivo con alcuni brani pubblicati. Nel 2017 ha avuto i primi riscontri discografici che gli permettono di scrivere assieme ad autori di alto calibro e nell’ottobre 2018 pubblica il suo primo brano “Time to live”.