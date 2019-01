Nessun Dorma fa muovere The Club Milano

Il 29 gennaio 2019, dopo l'opening di martedì scorso, al The Club di Milano va in scena il nuovo martedì notte, Nessun Dorma. In console per un party che mescola house, show e voglia di farsi guardare, il 29/01 Ale Bucci (resident dj), Filippo Marchesini (guest dj), Mirko Serra (guest dj), Marco Montini (guest dj), Carlo Sazio (voice), Lorenzo Casalino (voice).

La nightlife milanese il 22 gennaio 2019 è cambiata. Ha prende so infatti vita Nessun Dorma, nuovo martedì notte creato da Maurizio Gerosa e Davide Cavallari di Fidelio Milano con Alessandro Imarisio e Carlo Panzarini di Big Mama Production. La location è il The Club, una delle disco simbolo della città.

Nessun Dorma è ideato e prodotto da professionisti dell'intrattenimento e della nightlife, con alle spalle successi in tutta Italia (sarebbe impossibile elencarli tutti). In uno dei locali più hot della città, hanno deciso di unire le forze per far muovere a tempo, fino all'alba, Milano e non solo.

Nessun Dorma è uno scatenato teatro notturno in cui chi ne ha voglia può sentirsi protagonista e non solo spettatore, almeno per una notte. I dettagli del party, come sempre quando l'evento conta, sono tutti più o meno top secret. Chi vuol vivere tutto questo, ogni martedì notte balla al The Club - Milano.

Nessun Dorma @ The Club - Milano, ogni martedì notte

Corso Garibaldi, 97, 20121 Milano

Informazioni

FACEBOOK: www.facebook.com/NessunDormaAMilano/

INSTAGRAM: www.instagram.com/nessundormamilano/