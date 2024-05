L’ex ritrovo Diana di via Francesco Crispi verrà trasformata in una struttura multifunzionale al servizio del turismo: nel periodo estivo ospiterà un punto informativo con degli uffici occupati da personale, che svolgerà attività di promozione turistica, fornendo ogni notizia utile su manifestazioni, eventi e altre iniziative che riguardano la città del Capo e nel periodo invernale invece sarà location di incontri culturali.

Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale, intenzionata a rendere viva quella location sita proprio nel cuore della città, dove peraltro è stato realizzato l’intervento di ampliamento del percorso per i pedoni in attesa d’ottenere il finanziamento di circa 800 mila euro per l’attuazione di un progetto finalizzato alla completa riqualificazione.

“Si tratta – ha detto l’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – di una tranche del finanziamento di 5 milioni di euro riconosciuti dal Ministero dell’Interno, che comprende anche il restauro e la messa in sicurezza di villa Vaccarino (2 milioni e 2 mila euro) e l’asse viario, per il quale abbiamo presentato progetto per 2 milioni di euro”.

L’Amministrazione ha anche ufficializzato l’imminente apertura del (finto) ponte levatoio al Castello, sottolineando che saranno realizzati altri piccoli interventi per migliorare ulteriormente la fruizione del maniero, che lo scorso anno ha registrato, al netto degli spettacoli, ben 44 mila presenze.

“Quest’anno – ha sottolineato il Sindaco – l’obiettivo è arrivare a 50 mila, e così, come avviene nei luoghi turistici, che si rispettano, anche chi verrà a visitare la nostra cittadella fortificata, troverà un corner, dove poter acquistare quei souvenir (magliette, tazze, cappellini, portachiavi, borracce, magneti) che Milazzo non ha mai avuto, nonostante la sua sempre proclamata vocazione turistica”.