Red Ronnie nel suo programma live "We have a Dream" intervista Yozot, il rapper Romano ormai celebre per la sua scelta di rappare in latino classico.

Yozot durante la trasmissione andata in onda intorno alle 21 di martedì scorso ha detto a chiare lettere:

"Il Latino non è Una lingua Morta! Il latino è una lingua più viva che mai! Da quando io ne sono il portavoce e Poeta classico nel rap!"

Affermazioni forti quelle del Rapper e Poeta Romano Yozot!

Ma validate dai suoi dischi rap usciti fin ora li ricordiamo "ROMA MEA" "DECADENTE" e "ENPC2021" che contengono le sue poesie in latino rappate, oltre a quelle in italiano.

Una produzione la sua che come ben sappiamo riporta in auge la poesia classica nel rap.

Inoltre i suoi dischi sono quasi interamente in latino classico, una scelta del tutto innovativa e dall' enorme portata storica.

Yozot prosegue con il suo poetare e rappare in latino, lo stile dei cantori e poeti Romani. Prosegue cioè dall'epoca classica.

È la via classica dell latino che continua con Yozot, dopo luci nel buio dei secoli, grandi poeti del passato per citarne solo alcuni... D'Annunzio, Pascoli, Leopardi, Petrarca che hanno ridato vita nelle diverse epoche il classicismo antico Yozot riprende questo filone e lo porta nella musica rap.

Così esordisce nel programma live di Red Ronnie Yozot:

"Il latino ora è tornato in vita con me! nel ventunesimo secolo e auspico che partendo dalle radici di ogni lingua neolatina, ma anche delle lingue che hanno subito l'influsso latino in antichità arriveremo, a connessioni globali!"

Yozot punta a portare il latino a diventare una lingua del futuro, una lingua di unione.

Un progetto lodevole e moderno attraverso la musica rap, e soprattutto attraverso la poesia.