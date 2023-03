Si è conclusa la 25.esima giornata di Serie A con i posticipi del lunedì, dove Sassuolo e Torino, in casa, hanno avuto la meglio, rispettivamente, su Cremonese (3-2) e Bologna (1-0).

La formazione di Dionisi ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime sei partite di campionato. Il successo è arrivato nei minuti di recupero grazie al gol dell'ex Empoli Bajrami, il primo con la maglia del Sassuolo. Tuttavia, il protagonista in maglia neroverde è stato Laurientè, tornato in campo dopo la squalifica, autore del gol del vantaggio su punizione al 26' e di due assist (uno di tacco per la rete di Frattesi al 41' e l'altro di esterno destro per il gol di Bajrami). La Cremonese è riuscita a rimontare il doppio svantaggio grazie alla doppietta di Dessers. In classifica, il Sassuolo ha raggiunto quota 30 punti, uscendo definitivamente dalla lotta per la salvezza (+12 sulla terzultima), mentre la Cremonese è di nuovo ultima in classifica, a 12 punti in compagnia della Sampdoria.

Il Torino ha vinto lo scontro diretto i8n chiave Europa e si è avvicinato a un punto dal Bologna. La partita è stata decisa da Karamoh, che ha segnato il suo terzo gol in campionato al 22', infilandosi tra i difensori avversari e battendo Skorupski sul primo palo. Nonostante il Torino abbia avuto diverse opportunità per raddoppiare, non è però riuscito a chiudere il match. Così nella ripresa. L'undici di Juric ha avuto un'altra occasione per segnare, ma poi sono stati gli ospiti a sfiorare il pareggio con Orsolini, che però è stato ostacolato da un recupero di Schuurs.





Crediti immagine: twitter.com/TorinoFC_1906/status/1632886275920343041