Due reti per tempo e l'Atalanta, a MIlano, mette il sigillo sulla gara d'andata per gli ottavi di Champions League con il netto 4-1 con cui ha liquidato il Valencia.

La prima rete la sigla al 16' Hateboer su assist di Papu Gomez e prima dello scadere Ilicic porta l'Atalanta sul 2-0 con un tiro di destro, il piede che usa meno, se non mai. Freuler e ancora Hateboer, nel secondo tempo, portano il risultato per i bergamaschi sul 4-0.

Nel frattempo, anche se l'Atalanta avrebbe la possibilità di incrementare il vantaggio, non va però dimenticato che il Valencia, seppur rimaneggiatissimo, nel primo tempo ha prima avuto la possibilità di pareggiare, mentre nella ripresa ha poi avuto la possibilità di accorciare le distanze, potendo ridurre lo svantaggio ben oltre il gol segnato da Cheryshev, subentrato nell'ultimo scorcio della partita, dove l'Atalanta è apparsa in affanno.

L'ultima parte del match ha fatto ritenere che, nonostante il risultato più che netto, non è detto che la qualificazione al prossimo turno per l'undici di Gasperini sia scontata. Il Valencia, nonostante tutto, infatti è riuscito a costruire numerose occasioni limpide per mettere la palla in rete.

Nell'altro incontro che si è disputato mercoledì il Lipsia, in trasferta, si è imposto per 1-0 sul Tottenham grazie ad un rigore per un fallo al 56’ su Laimer. Nel primo tempo il Lipsia ha preso letteralmente a pallonate la squadra di Mourinho, giustificando il vantaggio all'inizio della ripresa. Il Tottenham si è poi ripreso arrivando in un paio di occasioni a sfiorare il pareggio.

La prossima settimana sarà la volta di Juventus e Napoli alle prese con i Lione ed il Barcellona.