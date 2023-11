Il brano del rapper campano sugli stores digitali e nelle radio.

“Nu cinema” è il nuovo e atteso singolo dell’eclettico rapper Paul Raccoon, sugli stores digitali e dal 27 ottobre nelle radio in promozione nazionale. “Nu cinema” è un brano che vuole raccontare la realtà dell’artista e quello che vive facendo similitudini con la cultura cinematografica napoletana, ci sono tante citazioni, riferimenti a film di Totò, Eduardo e Massimo Troisi.

Il messaggio principale è quello di trasmettere informazione e cultura nella prima strofa, mentre nell’altra è contenuta la storia vissuta dall’artista. Il titolo nasce dall’idea di voler interpretare la propria vita come film nonostante a Napoli non si dica “Guardiamo un film” ma “Guardammce nu Cinema” (guardiamo un cinema), come se la stessa quotidianità fosse un cinema inteso come film.

Storia dell’artista

Paul Raccoon nasce come Paolo Ingenito l’11 aprile 2005 a Pompei. Vissuti i primi due anni nella provincia di Napoli, trascorre altri dieci anni ad Avellino, per via del lavoro del padre. A cinque anni si appassiona alla musica rap ascoltandola in macchina per via del fratello maggiore e ascolta i Co’sang, Rocco Hunt, Clementino.

Da lì nasce la passione che decide di coltivare, a dodici anni scrive i suoi primi testi e le sue prime rime, mentre a sedici decide di pubblicare il suo primo singolo, ora non più online, “Disastro”. Inizia a farsi conoscere per quella che è la zona, frequenta gare di freestyle, pubblica singoli, organizza live, finché un giorno decide di riscrivere un nuovo capitolo pubblicando l’album “Raccoon”.

Instagram: https://instagram.com/paul__raccoon

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/7ojrsStcqDEGKLmWdcDxCG