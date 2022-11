Momento da incorniciare per Gianni Franco, volto popolare del cinema e della televisione nostrana. Dopo le esperienze in I Ragazzi della 3°C, Un Posto al Sole, R.I.S. – Delitti Imperfetti, Squadra Antimafia, passando per i successi al botteghino de Il Commissario Lo Gatto, Le Comiche, Fantozzi, Ci hai rotto papà e del più recente Io Sono Babbo Natale, l’attore presenterà tantissimi progetti nei prossimi mesi, alcuni dei quali lo vedranno ritornare molto presto sul set.

Franco fa parte, infatti, del cast di The Christmas Show, film nelle sale da novembre diretto da Alberto Ferrari, dove ha recitato al fianco di un cast stellare formato da Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino e Ornella Muti.

E’ inoltre uno dei volti de La Pietra della Veggenza, la serie thriller gotica ideata da Tony Paganelli, attualmente in lavorazione, ma sarà anche il filosofo Platone nel film Il Viaggio Leggendario.

Un altro impegno prestigioso è, infine, quello al fianco di Carlo Verdone, dato che Franco interpreterà un ex compagno di scuola dell’uomo, nel frattempo diventato preside, nella seconda stagione di Vita da Carlo, la serie di grande successo prodotta e distribuita, nella sua prima annata, da Amazon Prime Video. I nuovi episodi, le cui riprese cominceranno per Gianni a dicembre, debutteranno invece nel nuovo anno su Paramount+.