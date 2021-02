Queste le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida che a Bergamo vedrà impegnata la sua Atalanta contro il Real Madrid di Zidane per l'andata degli ottavi di finale della Champions 2020/2021:

"Al di la di tutto questo evento straordinario per Bergamo noi dobbiamo spostare l'attenzione sulla partita. Un retropensiero a questa gara c'è sempre stato dal momento del sorteggio perché affrontiamo una squadra di tale blasone che ogni tanto ci abbiamo pensato. In questi ultimi giorni la concentrazione è totale. Sarà un momento fondamentale della storia dell'Atalanta. Non mi fido perché il Real Madrid anche con le assenze ha saputo risalire in classifica, anche con caratteristiche diverse, con umiltà. Noi dovremo arrivare alla gara liberi di giocare la partita con le nostre caratteristiche. Sono giocatori che non abbiamo mai affrontato, il parametro dovremo trovarlo in campo, capendo cosa possiamo fare, quanto possiamo essere competitivi. Sarà la prima partita contro un avversario che abbiamo sempre visto giocare in tv, ma lo affrontiamo con fiducia e voglia di fare bene".

Ben nove gli assenti tra i blancos che, a detta del loro tecnico, non scenderanno in campo per pareggiare. Come ha ricordato Gasperini, non esistono precedenti tra le due squadre. Prima dell'inizio del match sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Willy Ta Bi, giovane 21enne della Primavera dell'Atalanta che è venuto a mancare nelle scorse ore dopo una lunga malattia.