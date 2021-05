Potresti aver notato che abbiamo provato a nascondere come conta su Instagram per un po '.

Tra poco l'amministratore di una pagina Facebook o di una pagina Instagram potrà scegliere se rendere visibile o meno il numero dei like ricevuti.

L'occultamento dei like è stato provato su Instagram per verificare se ciò poteva "depressurizzare" un po’ gli utenti nell'utilizzo del social, per consentir loro di concentrarsi maggiormente sulle persone che contano e preoccuparsi un po’ meno del numero di "mi piace" ricevuti da chiunque.

A partire da oggi, quindi, tutti i like su Instagram potranno essere nascosti, in modo tale che gli utilizzatori possano così dare maggior peso alle condivisioni di video e foto, anziché sul numero di mi piace ricevuti.

Nelle prossime settimane le stesse funzionalità che su Instagram vengono progressivamente rese disponibili a tutti a partire da oggi, saranno attivate nelle prossime settimane.

Le attuali modifiche, prima di essere rese disponibili a livello globale, sono stato testate in diversi Paesi a partire dal 2019.