Non solo Andrea Pimpini è tornato con un nuovo singolo, "Stella nel cielo", l'artista ha anche dato il via alla sua stagione estiva di concerti.

Il 4 Giugno, Andrea si è esibito a Pescara con due brani: "Era già tutto previsto" e "A mano a mano" di Riccardo Cocciante (che hanno riscosso grande successo). Il 21 Giugno toccherà a Fossacesia. Andrea si esibirà alla Festa della Musica per presentare dal vivo i due brani di Cocciante + "Se si potesse non morire" dei Modà.

E' un onore fare parte di un festival nazionale come questo. La responsabilità è tanta e, proprio per questo, presenterò dal vivo tre brani che hanno portato tanta fortuna nel mio percorso musicale. "Se si potesse non morire" mi ha fatto vincere e arrivare in finale a tanti concorsi; "A mano a mano" e "Era già tutto previsto" sono brani che preparo da tanto tempo con l'aiuto della mia insegnante di canto. Darò il 100% ma, alla fine, l'importante è divertirsi

L'evento si svolgerà all'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia verso le 21:00. E' consigliabile presentarsi con un po' di anticipo.

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito. L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea in esclusiva.