Due le Red Bull in prima fila sullo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi nell'ultimo gran premio della stagione 2022 di Formula 1.

La pole, quasi inutile dirlo, è andata a Max Verstappen con il tempo di 1:23.824 (quasi due secondi più lento di quello da lui ottenuto un anno fa sullo stesso tracciato) che ha superato di un paio di decimi il compagno di squadra Sergio Perez.

Dietro alle due vetture austriache le due Ferrari, rispettivamente, di Leclerc e Sainz. Il pilota monegasco, che domenica si giocherà con Perez il piazzamento d'onore nel mondiale piloti (i due hanno in questo momento hanno lo stesso punteggio), è in ritardo solo di 40 millesimi dal rivale, mentre Sainz è in ritardo di 4 decimi da Verstappen.

Il gioco delle coppie è stato rispettato anche dalla Mercedes che ha piazzato i suoi due piloti, Hamilton e Russell, dietro alle due Ferrari, anche se con un tempo di 1:24.5xx. I due piloti delle ex frecce d'argento hanno fatto segnare praticamente lo stesso tempo, ma la vettura stavolta non sembra avere lo stesso passo mostrato in Brasile, veloce nelle curve lente nel settore finale, ma troppo lenta sui rettilinei.

In Q3 si sono qualificate anche le due McLaren, con Lando Norris settimo e Daniel Ricciardo decimo. All'ottavo posto troviamo la Alpine di Ocon seguita dalla Aston Marin di Vettel, al suo ultimo gran premio in Formula 1.

Ricciardo ha una penalizzazione che gli costerà tre posizioni in griglia per aver causato un incidente in Brasile lo scorso fine settimana e partirà così 13°. Pertanto, in griglia di partenza, avanzeranno di una posizione Fernando Alonso su Alpine, Yuki Tsunoda su Alpha Tauri e Mick Schumacher, alla sua ultima gara in F1 dopo essere stato tagliato dalla Haas, che gli ha preferito Nico Hulkenberg.

Le chance della Ferrari sono legate al consumo dei pneumatici. Leclerc ha detto che per questo gran premio il problema dovrebbe essere risolto e che in gara si aspetta di potersela giocare con Perez.

L'orario di inizio del gran premio è previsto alle ore 14:00.