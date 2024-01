Der letzte deutsche Kaiser... lo ha definito così la FAZ e non a torto, visto che di un imperatore (del calcio) Beckenbauer ne condensava tutte le caratteristiche: visione di gioco, tecnica, eleganza, forza, educazione e un un pizzico di cinismo.





Franz Beckenbauer, all'età di 78 anni ci ha detto addio. Due volte pallone d'oro nel 1972 e nel 1976, è stato tra i più forti, se non il più forte centrale di difesa della storia del calcio, vincendo con il Bayern Monaco (e in finale di carriera con l'Amburgo, lasciando da parte la parentesi americana) 5 campionati tedeschi, 3 Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Intercontinentale... e lo stesso con la Nazionale tedesca con la quale ha conquistato un europep e un mondiale.

Anche da allenatore le soddisfazioni non solo mancate, con la conquista di una Bundesliga e di una coppa Uefa sempre con il Bayern e con un mondiale vinto cn la Germania.

Questo il messaggio con cui la famiglia ne ha comunicato la scomparsa, avvenuta domenica, 7 gennaio:

"È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer è morto serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande".

Questa la nota di cordoglio dell'FC Bayern:



Il mondo dell'FC Bayern non è più quello di una volta: è improvvisamente più buio, più silenzioso, più povero. I campioni tedeschi piangono la scomparsa di Franz Beckenbauer, l'unico Kaiser, senza il quale il Bayern non sarebbe mai diventato il club che è oggi. Beckenbauer è morto ieri, domenica, all'età di 78 anni, circondato dalla sua famiglia a Salisburgo. L'FC Bayern è in lutto insieme alla sua famiglia, ai suoi amici e compagni, soprattutto alla moglie Heidi e ai suoi figli Thomas, Michael, Joel Maximilian e Francesca Antonie.

Herbert Hainer, presidente dell'FC Bayern: “Non ci sono parole per esprimere quanto sia grande il nostro dolore e il vuoto che Franz Beckenbauer lascia dietro di sé. Da giocatore, ha portato in campo un senso di disinvoltura, eleganza e magia. Franz Beckenbauer ha portato il glamour. Anche dopo la sua carriera da giocatore, ha lasciato un segno indelebile nell'FC Bayern e nel calcio, e la sua eredità non può essere misurata in titoli. La famiglia dell’FC Bayern gli sarà eternamente grata e personalmente piango la perdita di un amico”.

Uli Hoeneß, presidente onorario dell'FC Bayern ed ex compagno di squadra: “Franz Beckenbauer è la figura più grande che l'FC Bayern abbia mai avuto. Come giocatore, allenatore, presidente, uomo: indimenticabile. Nessuno lo eguaglierà mai. Si può dire di aver guardato il calcio ai tempi di Franz Beckenbauer. Era un amico per me, un compagno unico e un dono per tutti noi. Caro Franz, riposa in pace”.

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato di lunga data dell'FC Bayern ed ex compagno di squadra: “Sono profondamente scioccato. Franz Beckenbauer ha riscritto la storia del calcio tedesco e vi ha lasciato un segno indelebile. È stato il mio capitano all'FC Bayern, il mio allenatore in Nazionale, il nostro presidente al Bayer – e in tutti questi ruoli non solo ha avuto successo ma è stato unico. Come persona impressionava con il suo grande rispetto per tutte le persone, perché agli occhi di Franz tutti erano uguali. Il calcio tedesco ha perso la più grande figura della sua storia. Ci mancherà più che dolorosamente. Grazie di tutto, caro Franz”.

Jan-Christian Dreesen, CEO dell'FC Bayern: “Questo è uno dei giorni più tristi nella storia di questo club. La storia del FC Bayern e del calcio tedesco non può essere raccontata senza Franz Beckenbauer. Piangiamo la perdita di una delle più grandi figure di questo Paese. La sua influenza sull'FC Bayern non ha eguali. Che fosse giocatore, allenatore o presidente, Franz Beckenbauer non aveva rivali in tutto ciò che faceva. Sarà ricordato per sempre e resterà nei nostri cuori come l’unico Kaiser del calcio tedesco”.



Nato a Monaco, Beckenbauer si trasferì dall'SC München 1906 all'FC Bayern all'età di 13 anni e lasciò il segno nella squadra da giovane, guadagnandosi la promozione in Bundesliga nel 1965. Col tempo, diventò capitano e vinse gli Europei.

Tre volte consecutive la Coppa con il Bayern, quattro volte la Bundesliga, quattro volte la Coppa DFB e una volta ciascuna la Coppa Intercontinentale e la Coppa delle Coppe. Ha segnato 74 gol in 582 partite.

Nel 1977 si trasferì al New York Cosmos, dove vinse tre corone della North American Soccer League insieme a Pelé. Ha concluso la sua carriera all'Hamburger SV nel 1982, dove ha vinto nuovamente anche la Bundesliga.

Ha capitanato la nazionale tedesca che ha vinto la Coppa del Mondo nel 1974 contro l'Olanda nella sua città natale, Monaco, e ha vinto anche il Campionato Europeo del 1972.

In totale, ha giocato 103 volte per la nazionale, segnando 14 gol. Beckenbauer è stato premiato come calciatore europeo dell'anno nel 1972 e nel 1974, oltre ad essere stato nominato calciatore tedesco dell'anno quattro volte.

Dopo la sua carriera da giocatore, ha guidato l'FC Bayern come allenatore in Bundesliga nel 1994 e ha vinto l'unica Coppa UEFA nel 1996. I membri lo hanno anche eletto vicepresidente nel 1991, ed è stato presidente del club dal 1994 al 2009. Ct della nazionale, la Germania vinse nuovamente la Coppa del Mondo nel 1990, dopo aver perso la finale precedente nel 1986 contro l'Argentina.





Crediti immagine: FC Bayern