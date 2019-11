Disney ha annunciat le date di uscita di 5 nuovi film del Marvel Cinematic Universe!

Un annuncio atteso dagli appassionati del genere che "fremono" per un nuovo appuntamento dopo Avengers: Endgame.



Ecco quindi le date di uscita dei nuovi progetti Marvel:

7 ottobre 2022

17 febbraio 2023

5 maggio 2023

5 luglio 2023

3 novembre 2023



E per il 2020 ed il 2021... astinenza? Anche se non è possibile riempire le caselle delle date con i titoli delle nuove pellicole per il 2022, anche se alcuni fanno delle anticipazioni, nei prossimi 2 anni queste saranno le pellicole Marvel in uscita: Black Widow (1° maggio 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi (12 febbraio 2021), The Falcon e The Winter Soldier (autunno 2020), un nuovo film di Doctor Strange (7 maggio 2021), Loki e WandaVision (primavera del 2021), Spider-Man con Tom Holland (16 luglio 2021), Thor: Love and Thunder previsto per il 5 novembre 2021, What If…? (estate 2021), Black Panther 2 (6 maggio 2022) e Hawkeye (autunno 2021).