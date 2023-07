Questo sabato, la Fiorentina ha comunicato ufficialmente (dopo che aveva svolto già da almeno un giorno i primi allenamenti nel nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli) di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo dalla Juventus.

Arthur, nato a Goiana, in Brasile, il 12 Agosto del 1996, ha indossato, tra le altre, la maglia del Barcellona con cui ha disputato 72 partite vincendo una Liga Spagnola ed una Supercoppa Spagnola.

Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito in 22 occasioni la maglia della Nazionale maggiore brasiliana vincendo la Coppa America del 2019.

I termini dell'accordo con la Juventus non sono stati comunicati ufficialmente. Comunque, la cifra pattuita nel caso che la società gigliata decida di acquistare il giocatore al termine della prossima stagione è di 20 milioni di euro. La Juventus sembra che si sia accollata lo stipendio del giocatore, mentre la Fiorentina pagherà ai bianconeri per il 2023/2024 una quota fissa che andrà ad aumentare al raggiungimento di target non resi noti, ma probabilmente in parte anche legati al numero di presenze in campo.





Crediti immagine: ACF Fiorentina